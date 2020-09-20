- О встрече:
Весёлая и хорошая игра получилась. Результат сделали вратари: Максименко потащил удар Деспотовича, а Медведев не только не потащил в первом голе, но и допустил грубейшею ошибку в эпизоде со вторым пропущенным мячом. Никита в целом выглядит очень нервозно после длительной паузы, дёргался-дёргался в воротах и довёл ситуацию до привоза.
Всё перечисленное оказало заметное влияние на результат, но "Спартак" также выглядел свежее, быстрее и более сформированной командой. Единственное, как мне кажется, у москвичей нет быстрых краёв. Если бы поработать в этом направлении - получилась бы вообще отличная команда!
- О прогрессе "Спартака" при Доменико Тедеско:
Как я уже и говорил, если брать Карреру, Кононова и Тедеско, немец лучший из этой тройки. При нём видно, что "Спартак" прогрессирует, команда стала быстрее и долго выдерживает высокий темп игры. В первые минуты матча команда и вовсе летит: атакует, прессингует и просто не останавливается. У "красно-белых" хорошая и быстрая атака. И даже несмотря на то, что в обороне из очень качественных игроков лишь Джикия и Жиго - "Спартак" довольно мало пропускает. Поэтому по части Тедеско всё очень хорошо в команде.
Червиченко: Тедеско лучше Карреры и Кононова. «Спартак» при нем прогрессирует
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" с "Рубином" (2:0) в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: Rusfootball
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