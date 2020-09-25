Как сообщает источник, в завершающей стадией переговоров московского клуба с футболистом генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе предложил зафиксировать в контракте курс евро - на уровне от 75 до 80 рублей. В моменте курс приближается к 91 рублю за евро.
Сторона футболиста была шокирована предложением руководства "Локомотива". Отмечается, что Манджукич не готов готов идти на такой компромисс.
Ранее сообщалось, что стороны близки к завершению сделки по переходу 34-летнего футболиста в "Локомотив". Напомним, что последним клубом хорвата был катарский "Аль-Духайль".
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Арустамян: трансфер Манджукича в "Локомотив" под угрозой срыва
Трансфер хорватского нападающего Марио Манджукича в "Локомотив" может не состояться.
Фото: ФК "Ювентус"
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