"Сегодня больше огорчает не отсутствие результата. Могло сегодня что-то залететь, многие уверены, что пенальти в ворота "Ротора" был не назначен ошибочно. Но меня больше всего удручает, что я не понимаю, куда делся наш рисунок игры. По-прежнему не могу понять ряд футболистов "Уфы", почему они вдруг решили, что можно спокойно работать, получать зарплату и больше ничего не хотеть.
Думаю уже по нашему составу вы увидели, что надо что-то менять и мы будем менять. Коснется ли это тренера? Без комментариев", - приводит слова Мурзагулова "Спорт-экспресс".
Напомним, что встреча команд завершилась нулевой ничьей. Лучшим игроком матча был признан защитник "Ротора" Седрик Гогуа. После 10-и туров "Уфа" с 6 очками занимает 15 место в Российской Премьер-Лиге. "Ротор" же с 3 очками и нулем в графе побед расположился на последнем месте.
Мурзагулов - о футболистах "Уфы": не понимаю, почему они думают, что можно просто получать зарплату
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов подвел итоги матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой".
Фото: ФК "Уфа"
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