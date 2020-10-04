"Арбитр судил именно то, что видел. Норманн сначала сыграл рукой в одном эпизоде, а только потом его удалили, то есть рефери все зафиксировал вовремя. Никакой предвзятости в действиях Турбина я вообще не увидел. Много обоюдных моментов. Считаю, судья отработал нормально", - цитирует Ротенберга "Спорт-экспресс".
Напомним, что встреча "Сочи" и "Ростова" завершилась победой хозяев со счетом 4:2. На 64-й минуте матча полузащитник "ростовчан" Матиас Норманн за вторую желтую карточку был удален с поля. Также уже после финального свистка красную карточку получил главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Ротенберг - о матче с "Ростовом": не увидел предвзятости в действиях Турбина
Президент "Сочи" Борис Ротенберг дал оценку работе арбитра Евгения Турбина в матче 10-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ТАСС
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