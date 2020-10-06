"Как отнёсся к выбору Кузяева в пользу "Зенита"? Крайне удивился. Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что ни при каких условиях не будет нового контракта с "Зенитом". Адьям настаивал на том, что "Зенит" неправильно поступил в отношении игрока в прошлом и никакие новые отношения с этим клубом невозможны. Речь не шла о деньгах, а звучало личное неприятие "Зенита". Я удивлён, потому что в этом плане вряд ли что-то могло поменяться", - передает слова Васильева "Чемпионат".
Напомним, что агентом Далера Кузяева является его отец. Хавбек выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 по 2020 год. По окончании сезона-2019/2020 Далер не стал подписывать новый контракт с "Зенитом", объясняя это желанием перейти в клуб из Европы.
Ранее в СМИ появилась информация, что 27-летний футболист вновь ведет переговоры с петербургским клубом. Гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что о будущем Кузяева станет известно сегодня, 6 октября.
Васильев: отец Кузяева говорил мне, что ни при каких условиях не будет нового контракта с "Зенитом"
Бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев прокомментировал решение полузащитника Далера Кузяева подписать контракт с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
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