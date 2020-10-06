"Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем", - передает слова Федуна РБК-Спорт.
Ранее появилась информация, что "Спартак" могут оштрафовать из-за превышения допустимого количества зрителей на трибунах во время матча с "Зенитом". Как сообщают СМИ, болельщиков было больше, чем отраженные в официальном протоколе 17 тысяч.
После 10-и туров в Российской Премьер-Лиге "Спартак" занимает 2 место, уступая петербургскому "Зениту" по дополнительным показателям. Следующий матч в чемпионате подопечные Доменико Тедеско проведут на выезде против "Химок".
Федун: на "Спартак" идёт спланированное давление
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что посещаемость матча 10-го тура чемпионата России между "красно-белыми" и "Зенитом" (1:1) вызвала обеспокоенность у органов власти.
Фото: ФК "Спартак"
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