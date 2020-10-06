Данное решение связано с нарушением требований безопасности, связанных с коронавирусом. Причина - слишком большое количество зрителей на матче "Спартак" - "Зенит".
По данным "РБК-Спорт", срок ограничения работы "Открытия Арены" может составить от 30 до 90 дней.
Ранее появилась информация, что на дерби между "красно-белыми" и петербургской командой болельщиков было больше, чем отраженные в официальном протоколе 17 тысяч.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Источник: власти Москвы планируют временно запретить проводить матчи на "Открытие Арене"
Мэрия Москвы планирует временно запретить проводить матчи на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие Арена".
Фото: ФК "Спартак"
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