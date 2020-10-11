— Нам точно нужен хороший нападающий, да и в каждую линию, кроме вратарской, необходимо по одному солидному футболисту. Кандидаты есть, ведется работа в этом направлении, имена известные, но называть пока их не буду, — рассказал функционер в интервью ТАСС.
Напомним, сегодня башкирский клуб объявил о подписании контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым. Специалист заменил у руля команды Вадима Евсеева, покинувший клуб по согласию сторон.
Также стало известно об интересе "Уфы" к полузащитнику "Спартака" Михаилу Игнатову.
"Имена известные". Мурзагулов рассказал, что "Уфа" рассматривает солидных футболистов на трансфер
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, что клуб рассмотрит возможность покупки игроков до конца трансферного окна.
Фото: Горобзор
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!