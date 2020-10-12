30-летний нападающий Кирилл Панченко в текущее трансферное окно совершил сразу два перехода. В начале августа 2020 года он отправился из московского "Динамо" в "Тамбов", а в октябре подписал контракт на два сезона с тульским "Арсеналом". За тамбовский клуб Панченко провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативный пас.
Нападающий прокомментировал информацию о том, что в "Тамбове" он не получил вообще ни копейки.
- Это правда. Про подъемные и агентские, как и в случае с "Арсеналом", речи не шло, а с выплатой зарплат у "Тамбова" возникли временные трудности. Ничего страшного, это тоже часть футбольной жизни, перебои случаются, - передает слова Панченко "Спорт-Экспресс".
Панченко: в "Тамбове" не получил ни копейки. Ничего страшного - это часть футбольной жизни
Новичок "Арсенала" Кирилл Панченко прокомментировал свой трансфер в тульский клуб из "Тамбова".
Фото: ФК "Тамбов"
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