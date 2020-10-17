Федотов: Левников ошибся, назначив пенальти в ворота "Химок" в эпизоде с Понсе

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти во втором тайме матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" — "Спартак".
Фото: Getty Images
"По-моему, эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идёт… Здесь Понсе промахнулся не от контакта, он не попал как надо по мячу, таких моментов много. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота "Химок" в эпизоде с Понсе", - заявил арбитр.

Также Федотов отметил, что, по его мнению, в эпизоде с падением Понсе в штрафной площади "Химок" в первом тайме были основания для назначения пенальти, однако ошибкой решение Левникова назвать нельзя.

Напомним, что матч "Химки" - "Спартак" завершился победой красно-белых со счетом 3:2. Красно-белые набрали 24 очка и догнали лидирующий "Зенит" в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Федотов Спартак Химки Понсе Левников
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