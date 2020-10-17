"Рубин" направил официальную претензию в КДК на судейство Вилкова, но не на конкретное решение арбитра, а на нарушение им протокола VAR. На 43-й минуте Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но судья матча Михаил Вилков нарушения не увидел и игру не останавливал.
Игра прервалась только через 15 секунд, когда Сорокин сбил Деспотовича на другой половине поля. Вилков использовал эту паузу не для просмотра спорного момента с рукой, а чтобы показать желтую карточку Мураду Мусаеву. Затем рефери возобновил игру – в трансляции отчетливо слышен свисток, после которого игроки "Рубина" разыграли мяч. То есть эпизод с рукой Самошникова уже был заигран, Вилков не обратил на него внимание.
Затем Вилков вдруг показал, что игроки "Рубина" разыграли штрафной по катящемуся мячу. По версии представителей "Рубина", мяч не катился, а Вилков мог таким образом остановить игру, чтобы посмотреть забытый им момент на экране. Он пошел смотреть VAR спустя полторы минуты после инцидента в штрафной, до этого возобновив игру.
Это грубое нарушение протокола VAR. Судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а потом снова возобновил игру.
В регламенте об использовании VAR есть отдельный пункт о том, что матч можно признать недействительным из-за нарушения протокола. Таким образом, встреча может быть переиграна.
Напомним, что матч "Краснодар" - "Рубина" завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.
Источник: БИЗНЕС Online
Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR
Главный арбитр матча "Краснодар" - "Рубин" (3:1) Михаил Вилков мог нарушить протокол VAR, что может послужить поводом для переигровки встречи.
Фото: ФК "Рубин"
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