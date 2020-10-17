Московский "Спартак" одержал победу в гостях над "Химками" (3:2) и снова догнал "Зенит" в гонке за чемпионство - теперь у обоих клубов по 24 очка после 11 туров РПЛ. Новичок красно-белых Виктор Мозес вышел на замену во втором тайме и сыграл 35 минут.
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов после матча прокомментировал свою работу в сфере трансферов. По словам менеджера, красно-белые теперь не переплачивают за переходы игроков, и некоторые люди из-за этого негативно относятся лично к нему.
- Я кормушку закрыл. Как меня будут любить? Это болельщики могут более-менее ко мне относиться, а все остальные… Для них я кто? Знаете кто? Слово из шести букв, - передает слова Газизова Sport24.
Газизов: я закрыл в "Спартаке" кормушку с трансферами, и для некоторых я теперь слово из шести букв
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарий о деятельности клуба на трансферном рынке.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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