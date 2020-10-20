— Я подбежал к Данченкову и хотел ударить его ладонью в область лица, чтобы не столько причинить ему физическую боль, сколько выразить свое несогласие с его решением, поскольку на тот момент я испытывал к нему сильные неприязненные чувства, так как полагал его решение абсолютно непрофессиональным, однако не исключаю, что данный удар я мог нанести в область лица Данченкова внутренней частью ладони с согнутыми пальцами, — цитирует Широкова "Baza".
Широков отметил, что в эпизоде, из-за которого возникла вся эта ситуация, он боролся один на один с защитником команды соперника. Данченков не остановил игру, что вызвало у Широкова негативные эмоции. Он считает, что Данченков не обладает должным опытом, поэтому не смог оценить эту ситуацию. Бывший футбол добавил, что ранее к команде "Матч ТВ", за которую он выступал, со стороны судей выносились необъективные решения, что тоже оставило на нём след.
Вдобавок Широков отметил, что когда Данченков потянулся в карман за красной карточкой, это стало пиком его возмущения.
Напомним, эпизод с Широковым случился на любительском турнире в августе.
Широков объяснил, за что избил судью Данченкова
Бывший футболист сборной России Роман Широков встретился с избитым им судьей Никитой Данченковым на очной ставке.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
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