Грушевский о Вилкове: возмущает возможность у судьи так очевидно и без последствий лгать

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По мнению Грушевского, судья нарушил протокол VAR, но не признал ошибку и затем придумал отмазку, которая не имеет общего с реальностью.- Не так давно я говорил, что ещё не изобретён полиграф, который бы не смог обмануть Вилков, – отметил Грушевский в эксклюзивном интервью корреспонденту. – И история этого матча словно специально придумана с целью доказательства данного тезиса.Вилков прокололся дважды. Сначала, посмотрев VAR, он умудрился не заметить нарушение игроков «Краснодара» на полузащитнике «Рубина» Макарове и засчитал гол. Но этого, видимо, было мало. И в другом эпизоде он проглядел в штрафной «Рубина» игру рукой и не назначил пенальти. А потом не успел посмотреть VAR, и, видимо, поэтому и придумал такую интересную версию: будто далее футболист ввел мяч в игру ударом по катящемуся мячу.На это «Рубин», что логично, подал протест. Это ведь грубое нарушение правил применения VAR. Судья после введения мяча в игру не имел права останавливать матч и возвращаться к пропущенному им эпизоду. Но он вернулся и назначил справедливый пенальти. Но смотреть VAR Вилков уже не имел права.И, к несчастью для Вилкова, в СМИ попало видео, где видно, что «Рубин» ввёл мяч правильно. И никакого катившегося мяча тут не было. И сегодня нам объявляют новую версию. Видимо, раз не прохиляла идея с катившимся мячом, отмазка не прошла, то теперь утверждается, будто этим жестом Вилков показывал футболистам «Рубина», что мяч был введён не с того места. И он этими движениями двух рук, изображая катящийся мяч, оказывается демонстрировал пантомиму «не с того места».И эта версия была принята. А КДК и РФС отмазывают Вилкова. И теперь он снова будет судить, а значит далеко не за горами и новые его авторские умопомрачительные трюки?- Да, мы все теперь должны поверить в то, что человек, показывавший руками на поле быстро катящийся мяч, на самом деле указывал на неверное место ввода мяча в игру. Даже бред сумасшедшего может быть более логичным, чем это. Ну а то, что такую отмазку Вилков озвучил, уже говорит о его полном неуважении к футбольной общественности и к руководству футбола. Если бы Вилков уважал всех нас, то очевидно, что тогда бы признал оплошность, назвав её просто технической ошибкой.Порядочность запрещает нам называть белое черным. И если произошла ошибка, тем более технического характера… ну покайся. Скажи, например, что бес попутал. Но сумел восстановить справедливость. Просто «хотел как лучше, а получилось как всегда» - как в своё время говорил Виктор Степанович Черномырдин. Но почему нужно обязательно лгать? Зачем нужно выставлять аферистом себя, и тех, кто тебя на матч назначил? Зачем другим людям нужно брать на себя грехи Вилкова? Меня это поражает.Меня возмущает наличие возможности у судьи нам так очевидно, беспрецедентно и без последствий нам лгать. Люди все когда-либо ошибаются. Но почему же тогда просто не признать ошибку? Меня возмущает, что из нас пытаются сделать идиотов. Ведь все видели этот эпизод. Все видели, что он просто чуть-чуть не успел посмотреть VAR – несчастный случай. Так зачем тогда нужно так очевидно лгать? Причём дважды: вначале по ходу матча, показывая катящийся мяч, а второй раз, когда заявил, что указывал на неправильное место ввода мяча.Но самое ужасное и вопиющее в том, что такую ложь принимают как допустимую. Вот это чудовищно. Вилков, допустим прогорел и вместо того, чтобы просто извиниться сейчас, изворачивается. Ну хорошо, это неудивительно. Тем более что у Вилкова такая репутация, что любой лжи, которую он произносит в оправдание, даже удивляться уже не приходится. Но почему эту ложь и изворотливость принимают вышестоящие, и делают вид, что в матче всё было верно? Это для меня тайна за семью печатями.