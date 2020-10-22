Грушевский: Дюков мог давно сказать, что не хочет, чтобы на «Зенит» падала тень ангажированности

По мнению Грушевского, арбитр в концовке первого тайма грубо нарушил протокол VAR, вопреки оправдательному решению КДК РФС.
Хочу задать вопрос руководству РФС и лично господину Дюкову. Неужели уважаемые люди, руководящие нашим футболом, не осознают: грязь от Вилкова пятнает их мундиры, – в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину. – Дюков – глава одной из крупнейших нефтегазовых компаний страны.
Даже не буду напоминать о том, что на сегодня в сообществе болельщиков уже практически любое решение РФС принято проецировать не иначе как на выгоду «Зениту». Так неужели не проще, не дешевле, не органичнее будет на сегодня избавиться от фокусов судьи Вилкова?
Зачем нужно продолжать накапливать этот ком невероятных, фантастических и маразматических эксцессов жуликоватого рефери, и брать на себя все его грехи? Зачем это нужно КДК можно хоть как-то понять. Например, корпоративная солидарность, честь мундира – тут ещё можно найти какую-либо логику. И это могу если не понять то, как минимум, представить.
Давным-давно мог выступить, например, Александр Дюков и сказать, например: это возмутительно, мы хотим чистого чемпионата. Хотим, чтобы на «Зенит» не падала тень в ангажированности турнира в его пользу. И что «Зенит» чемпион по делу, а не по неким закулисно-подковёрным игрищам. Это было бы правильно, органично и естественно. Просто заявить: нас достал уже г-н Вилков. Мы не хотим его терпеть и принимать на себя последствия его косяков. Да и Вилков мог бы встать и сказать «я устал, я ухожу». Для этого ведь не обязательно ждать 31 декабря (в этот день в 1999 году президент РФ Борис Ельцин объявил об уходе в отставку – прим. ред.). Можно сделать это в любой момент.
Зачем это нужно судье европейского масштаба Кашшаи? Зачем ему брать этот позор на себя? Ведь на репутации это очевидно скажется, а свою футбольную жизнь от вряд ли планирует заканчивать футболом в России. И зачем в таком случае ему нужно брать на себя этот адский позор по отмазыванию Вилкова и поверил в его попытку обмануть всех болельщиков и зрителей, лично мне непонятно.
Есть ли предел абсурдности и несуразности в нашем футбольном судействе? Где та грань, за которой все запасы терпения и лояльности по отношению к отвратительным чудачествам и жульничеству наших судей лопнут, и будут приниматься может и радикальные, но, очевидно, разумные меры? Которые хотя бы будут создавать ощущения, что ошибка судьи - это просто проявление обычной слабости, невнимательности, несобранности или, в конце концов, субъективности восприятия. Но никак не преднамеренного жульничества. Сколько ещё фокусов господина Вилкова и иже с ним нужно, чтобы руководители футбола решили, что их собственная репутация важнее, чем попустительство этому полукриминальному представителю судейского корпуса?
Просто поразительно! Ну сказали бы, например, да, Вилков на самом деле нарушил регламент VAR, и он будет отстранён или как-то оштрафован. Пусть даже и матч переигран не будет. Это было бы справедливо. Пенальти, без сомнений был. Но нельзя покрывать ошибку Вилкова и бригады на VAR. Можно и нужно было признать ошибку. Сказать «да, ребята ошиблись». И это грубая ошибка, за которую Вилков наказан тем или иным образом. А за произошедшее мы приносим извинения. Мне кажется это проще, логичнее, дешевле в репутационном плане и естественнее – признать и ошибку по VAR, и что первый мяч «Краснодар» забил с нарушением правил. Бывает, не заметили.
К примеру, в матче ЦСКА – «Динамо» почти аналогичный и даже менее значимый фол в атаке армейцев разглядели и зафиксировали. И правило ведь сделали. Но что помешало признать ошибки в матче «Краснодар» - «Рубин»? Не могу понять зачем нужно брать на себя тени пятен этого несмываемого позора? Зачем это нужно таким людям как уважаемый Александр Дюков? Это чудовищно для нашего футбола, для репутации РФС, руководства судейства, самого Кашшаи. Буквально для всех тех, кто в глазах общественности представляет наш футбол — это буквально катастрофический удар ниже пояса.
Не может же быть всё руководство нашего футбола родственниками Вилкова? Репутационно было куда дешевле было бы отстранить его… в моём представлении, наверное, пожизненно… А в глазах руководства футбола тут скорее должна быть несколько иная интерпретация. Но признавать его вранье как принятое и одобренное – по мне это чудовищно для всего нашего футбола.
Грушевский: Дюков мог давно сказать, что не хочет, чтобы на «Зенит» падала тень ангажированности
Известный актер, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский раскритиковал руководство РФС за вердикт КДК по действиям судьи Михаила Вилкова в матче «Краснодар» – «Рубин» (3:1).
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!