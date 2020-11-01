Без Дзюбы и компании "Зениту" лучше? "Химки" биты, серия поражений прервана

Семак может и хотел обойтись без большого количества замен, но плотнейший график и разного рода жизненные ситуации вынуждают его существенно перекраивать состав в каждом матче. С "Химками" не смогли сыграть практически все основные атакующие футболисты - Азмун, Дриусси, Дзюба, Вендел. У иранца ангина, у аргентинца небольшое недомогание, у россиянина и бразильца мышечные повреждения. Для главного тренера питерского клуба сейчас, пожалуй, одна радость - вратарская позиция и линия обороны остаются неизменными. Да и то сегодня в защите появился Жирков, а Дуглас Сантос был передвинут в опорную зону.
"Химки" имели отличный шанс забить первыми. На исходе первой десятиминутки Кержаков неудачно выбежал к углу штрафной и махнул мимо мяча, Мирзов воспользовался этим, расправился с Ловреном и пробил по пустым воротам, но Ракицкий в подкате успел не дать состояться голу. Впрочем, это был разовый сбой чемпиона на старте встречи. В остальном в центре внимания была обновленная группа атаки "Зенита", бодро принявшаяся за дело.
Наступления "питерцев" были креативнее и разнообразнее, чем с Дзюбой и компанией в последних матчах. И это при том, что в роли форвардов выступали номинальные полузащитники Сутормин, Кузяев и Мостовой. Награда за старания пришла к "Зениту" достаточно быстро - на 18-й минуте. Гол получился по-настоящему командным. Караваев придержал мяч на правом фланге. Сутормин в это время освободил зону в штрафной для рывка Оздоева. Магомед ворвался на свободное пространство, принял, обработал и отдал шикарную передачу на дальнюю штангу, которую уверенно замкнул Мостовой.
?? Второй гол Андрея Мостового в этом сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 1, 2020
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Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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Примечательно, что за Оздоевым в этом эпизоде бежал Конате - центральный нападающий. Глушаков был практически в углу поля - туда его увел Кузяев. Трошечкина увел к боковой линии Сутормин. Мирзов и Кухарчук, по факту, охраняли пустоту и смотрели футбол на удалении от места происходящих событий. Таким образом, получилось так, что Конате оказался в роли преследователя Оздоева. К защитникам подмосковного клуба вопросы, конечно, тоже есть. Особенно к Логашову, который просто-напросто упустил из виду Мостового и оказался не готов помешать ему забить.
После гола "Зенит" перешел в более энергосберегающий режим. Не сказать, что чемпион отдал сопернику владение и инициативу, но стал играть чуть сдержаннее, не стесняясь, к примеру, перекатывать мяч между защитниками. Впрочем, это не позволило избежать опасных моментов у своих ворот. Наилучший шанс для того, чтобы сравнять счет, был у Конате, но его удар головой после подачи углового прошел рядом со штангой.
После перерыва количество шансов у "Химок" продолжало расти, но с завершающей стадией и с реализацией были проблемы. "Зенит" же пользовался свободными зонами на чужой половине поля и создавал моменты для увеличения своего преимущества. Достаточно долгое время у чемпиона были такие же трудности, как у его соперника - удары не превращались в голы. Но за 12 минут до конца основного времени один из лучших этой осенью игроков питерского клуба оформил сертификат на спокойную концовку.
Речь, конечно, о Ерохине, который воспользовался передачей Жиркова и отправил мяч в сетку с нескольких метров. Отмечаем, что Боженов не успел помешать Юрию Валентиновичу сделать подачу, а Конате, оставшийся в своей штрафной после розыгрыша углового, не смог прервать полет мяча. При этом главный виновник гола - Идову. Именно он опекал Ерохина и бросил его за несколько секунд до взятия ворот. После того как счет стал 0:2, "Зенит" позволил "Химкам" создать еще несколько моментов и даже забить гол, который был справедливо отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.
? Александр Ерохин забивает в четвертом туре подряд!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 1, 2020
? #ХимкиЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/iOh1sZgW8X
Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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Впрочем, сегодняшний матч все равно дал повод собраться экспертно-судейской комиссии, которой придется разбирать работу главного арбитра и VAR. Дело в том, что Алексей Матюнин в середине первого тайма принял не самое очевидное решение. Как кажется, он ошибся с игроком, которому нужно было показывать желтую карточку по итогу стыка Кухарчука, Жиркова и Сутормина. На повторе видно, что грубо играет Жирков, но Матюнин дает предупреждение Сутормину.
При этом VAR имеет все полномочия вмешиваться в игру в ситуациях, когда главный арбитр неверно идентифицирует нарушителя правил. Но видеоассистенты Иванов и Шаламберидзе не скорректировали решение своего коллеги. И все бы ничего, но во втором тайме случился эпизод, в результате которого Матюнин показал желтую карточку Жиркову. Думаю, все прекрасно понимают, что если бы на 27-й минуте арбитр дал "горчичник" не Сутормину, то на 61-й минуте Жирков получил бы вторую желтую, и "Зенит" остался бы в меньшинстве. Неоднозначная, в общем, вышла история, и очень хочется услышать разъяснения экспертов.
Другое дело, что итоговый счет уже не изменить. Да и вряд ли "Химки" заслуживают иного результата встречи с чемпионом. Команда Черевченко сыграла не так уж и плохо, но все-таки недостаточно смело и агрессивно. "Зенит" без ряда основных игроков без особых эмоциональных затрат добился уверенной победы, для которой ему понадобилось нанести всего лишь 2 удара в створ. Понятно, что не все соперники питерского клуба будут так же скромны и расточительны, как "химчане", но, может, действительно команде Семака лучше без Дзюбы и компании?
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит", РИА Новости, кадр из трансляции Матч Премьер