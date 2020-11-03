Руководство "волков" уведомило об этом лигу.
В соответствии с рекомендацией управления Роспотребнадзора по республике Мордовия руководство "Тамбова" приняло решение провести встречу против "Ахмата" без зрителей. Напомним, что игра запланирована на 7 ноября. Начало встречи - в 19:00 по Москве.
Источник: пресс-служба РПЛ
Матч "Тамбов" – "Ахмат" пройдет при пустых трибунах
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Тамбов" – "Ахмат" пройдет без зрителей.
Фото: ФК "Тамбов"
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