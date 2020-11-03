Полузащитник "Рубина" Йевтич потерял сознание во время матча со "СКА-Хабаровском"

Полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич не смог доиграть до конца кубковый матч против "СКА-Хабаровска".

Фото: ФК "Рубин"