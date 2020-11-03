Йевтич был заменен из-за травмы. В игровом эпизоде нападающий "СКА-Хабаровска" Владислав Брагин ударил локтем по лицу швейцарца. У полузащитника казанской команды открылось рассечение, а сам игрок после длительной паузы потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле. Вместо Йевтича в игру на 26-й минуте вступил Дмитрий Тарасов.
После первого тайма в матче 3-го тура группового этапа Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Рубин" счет не открыт.
Полузащитник "Рубина" Йевтич потерял сознание во время матча со "СКА-Хабаровском"
Полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич не смог доиграть до конца кубковый матч против "СКА-Хабаровска".
Фото: ФК "Рубин"
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