Йевтичу диагностировали перелом носа и сильное сотрясение, была опасность кровоизлияния в мозг

Полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич после сильного столкновения в кубковом матче со "СКА-Хабаровск" (0:1) получил перелом носа и сотрясение мозга, но избежал кровоизлияния в мозг и получил от врачей разрешение лететь домой вместе с командой.