Йевтичу диагностировали перелом носа и сильное сотрясение, была опасность кровоизлияния в мозг

Момент с Дарко. Игрок ФК «СКА-Хабаровск» получил за удар только жёлтую карточку pic.twitter.com/ry7QE2piVX— «Рубин» Казань (@fcrk) November 4, 2020
Швейцарский хавбек "Рубина" Дарко Йевтич сломал нос и получил сильное сотрясение мозга в столкновении с форвардом "СКА-Хабаровска" Владиславом Брагиным. Опасения по поводу кровоизлияния в мозг не подтвердились, врачи разрешили Йевтичу лететь в Казань вместе с командой.
- Мы боялись, что будет кровоизлияние в мозг, но этого не произошло, к счастью. Врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга, - передает слова главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого Sport24.
Столкновение, в котором получил тяжелую травму Йевтич, произошло на 22 минуте матча группового раунда Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Рубин". Нападающий хозяев поля Владислав Брагин на скорости угодил ему локтем в голову в верховой борьбе. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий выразил возмущение оценкой этого эпизода арбитром - Брагину была предъявлена желтая карточка.