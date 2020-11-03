Слуцкий: по версии арбитра, видимо, Йевтича надо было убить для удаления

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал работу арбитра в матче группового раунда Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Рубин" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
- По версии арбитра, видимо, Йевтич должен был умереть, чтобы соперник заслужил удаление. Игрок локтем разбивает нос и человек теряет от удара сознание… Надо было только убить ради удаления. На мой взгляд, это красная. Я не виню судью в поражении, но в моменте с Йевтичем - это чистая красная, - сказал Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

В середине первого тайма кубковой встречи "СКА-Хабаровск" - "Рубин" нападающий хозяев Владислав Брагин ударил локтем по лицу швейцарского полузащитника гостей Дарко Йевтича. У игрока открылось рассечение, он потерял сознание, не смог самостоятельно покинуть поле и был заменен на Дмитрия Тарасова. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу "СКА-Хабаровска".


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Теги: Кубок России Рубин СКА-Хабаровск Слуцкий Йевтич
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