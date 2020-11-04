"Есть ли конфликт между Семаком и Дзюбой? Я думаю, что есть. Думаю, что это затлевающий и вспыхивающий конфликт. Это абсолютно нормальная ситуация. Все-таки это игрок такого статуса и авторитета — человек, который держит раздевалку и создает микроклимат, химию. Меня сейчас начнут хейтить, что Дзюба уже вообще пенсионер, но с таким игроком, конечно, надо находить определенные компромиссы", - сказал Генич в видео на ютуб-канале "Футбольный Биги".
Ранее Дзюба неоднократно эмоционально реагировал на решение Семака заменить форварда по ходу игры. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний нападающий принял участие в 11-и матчах, в которых забил 6 голов (1 с пенальти) и сделал 3 результативные передачи.
На матч с "Лацио" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов Дзюба выйдет с первых минут. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени на "Газпром Арене".
Генич: думаю, между Дзюбой и Семаком есть конфликт
Комментатор Константин Генич выразил мнение, что между главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком и форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой действительно существует конфликт.
Фото: "Коммент.Шоу"
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