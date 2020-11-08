Дзюба был признан лучшим игроком этого поединка. Отметим, что форвард петербургской команды в первом тайме не смог реализовать пенальти, но реабилитировался, забив мяч на 79-й минуте.
"Спасибо всем, кто проголосовал за меня, но хотел бы отдать приз лучшего игрока матча Алексею Сутормину, у него вчера папы не стало. Я хочу, чтобы эта награда досталась ему, он заслужил. Настоящий мужик!
Это очень важная победа для нас, спасибо за поддержку, мы будем сильнее.
Психологически давило, но спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали", - сказал Дзюба в эфире телеканала "Матч ТВ".
Дзюба: хотел бы отдать приз лучшего игрока матча Сутормину, у него вчера папы не стало
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба подвел итог матча 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
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