"Сейчас сексуальным скандалом выстрелить тяжело, а у него это получилось. Лично мы с Артемом еще не знакомы, но надеюсь, что обязательно познакомимся", - сказала Беркова.
Ранее в сеть попало компрометирующее видео интимного характера с человеком очень похожим на Артема Дзюбу.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний форвард принял участие в 12 матчах, в которых забил 7 мячей.
Источник: "СЭ"
Порноактириса Беркова хочет познакомиться с Дзюбой
Российская порноактриса Елена Беркова прокомментировала скандальное видео с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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