"Я вообще хотел поднять тему компенсаций. Вот я сейчас перешел в "Спартак". "Динамо" Барнаул получило за этот переход, условно, 20 миллионов рублей. А за что? Все соревнования, бутсы, мячи, аренду зала - все оплачивали родители", - сказал Соболев.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Соболев в составе красно-белых провел 12 матчей и забил 5 мячей.
Ранее Соболев защищал цвета "Томи", "Крыльев Советов" и "Енисея".
Источник: Sport24
Соболев: "Динамо" Барнаул получило, условно, 20 млн рублей за мой переход в "Спартак". За что?
Нападающий "Спартак" Александр Соболев поделился своим мнением о компенсациях клубам, в которых игроки занимались в детстве.
Фото: ФК "Спартак"
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