Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба стал жертвой шантажа, сообщает источник. Под угрозой выкладки в сеть компрометирующего видео у футболиста вымогали 5 миллионов долларов. По данным источника, личность вымогателя известна самому Дзюбе - он встретился с шантажистом и записал разговор, в котором были озвучены денежные требования. После отказа игрока заплатить названную сумму скандальный ролик был опубликован.
Как передает источник, информацию о вымогателе изучают в центральном аппарате ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: "Фонтанка"
Источник: у Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов за неопубликование скандального видео
У форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы под угрозой опубликования компрометирующего видеоролика требовали 5 миллионов долларов.
Фото: ФК "Зенит"
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