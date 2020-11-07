В интернете распространили компрометирующее видео с участием Дзюбы. Форвард закрыл аккаунт в инстаграме

Говорят Дзюба согласовал контракт с новой командой. pic.twitter.com/mUosJ5fluo— Феликс (@felixfcsm) November 7, 2020
Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба стал главным героем скандальной ситуации. В социальных сетях распространили видеоролик компрометирующего характера, в котором максимально похожий на Артема человек занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру телефона.
После распространения видео в интернете Дзюба закрыл свой инстаграм-аккаунт.
Пользователи социальных сетей не сомневаются, что участником видеоролика является сам 32-летний нападающий "Зенита", и уже успели опубликовать на эту тему немало саркастических постов.
У Дудя к Дзюбе стало на один вопрос меньше.— Илья (@1703_1925) November 7, 2020
? Вилков заявил, что рука Дзюбы находилась в правильном положении— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 7, 2020
Умеет артем отвлечь от выборов в штатах ???— ноу криминалити (@SmirnovWork) November 7, 2020
когда дзюба сыграл рукой, а ты не хочешь проверять pic.twitter.com/xe4bk9yj44— Alina Matinian (@aamatinyan) November 7, 2020
??? pic.twitter.com/xK0Zo57wfM— SPORT24.ru (@sport24_ru) November 7, 2020
Артем Дзюба празднует победу Джо Байдена на выборах— Kashin?Kashin?Kashin (@KSHN) November 7, 2020