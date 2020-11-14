"Понятно, что такое видео никогда не должно попасть в посторонние руки. Но что делать… Попало, значит, попало. Поэтому сейчас Дзюбу не позвали в сборную.
Понятно, что у следующего поколения такие видео будут вообще у каждого, и они просто перестанут являться событиями. Сейчас это еще пока интересно, но потом это будет абсолютной банальщиной", — заявил Лебедев на своем ютуб-канале.
Напомним, что в сеть было опубликовано интимное видео, на котором похожий на Артему Дзюбу человек занимается самоудовлетворением. Позже игрока лишили капитанского звания в "Зените", а также не вызвали на ноябрьские матчи сборной России. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил свое решение тем, что, по его мнению, Дзюбе сейчас нужно побыть с семьей.
Ранее стало известно, что у футболиста требовали 5 миллионов долларов, чтобы видео не стало достоянием общественности.
Блогер Лебедев - о скандале с Дзюбой: в будущем такие видео будут вообще у всех
Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался о скандальном видео интимного характера с участием нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.
Фото: соцсети Артемия Лебедева
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