— Сейчас у меня второй этап восстановления, я ездил проверять свое здоровье. Думаю, что в январе я уже буду готов на 100%. Врачи говорят, что ничего серьезного у меня нет, с крестом и с хрящом нет проблем. Просто вопрос в боковых связках, которые не дают покоя, а в остальном все нормально, — рассказал Ананидзе в интервью Sport24.
Напомним, ранее грузинский полузащитник в сторис ответил на статью, в которой наставник "Ротора" Александр Хацкевич заявил, что футболист может завершить карьеру.
28-летний Джано находится без клуба, после того, как расторг контракт с "Ротором". За волгоградскую команду грузин не отыграл ни матча, а покинул клуб из-за новой травмы. Первые полгода 2020 года Ананидзе выступал за кипрский "Анортосис", а до этого 11 лет защищал цвета "Спартака".
Ананидзе рассказал, когда будет готов на 100%
Грузинский полузащитник Джано Ананидзе рассказал о своём восстановлении.
Фото: Global Look Press
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