Бывший хавбек "Спартака", "Ростова", "Крыльев Советов" и "Ротора" Джано Ананидзе отреагировал в инстаграме на слухи о своем уходе из футбола. 28-летний игрок выложил скриншот с заголовками новостей о завершении своей карьеры, сопроводив его смеющимися смайлами и эмодзи со средним пальцем.
Ранее информация о том, что Ананидзе готов закончить с футболом, была озвучена главным тренером "Ротора" Александром Хацкевичем. Грузинский полузащитник перешел в волгоградский клуб в августе 2020 года, а в сентябре покинул его, так и не сыграв ни одного матча.
Ананидзе опроверг слухи о завершении карьеры с помощью эмодзи среднего пальца
28-летний полузащитник Джано Ананидзе в своем инстаграме отреагировал на слова главного тренера "Ротора" Александра Хацкевича.
Фото: instagram.com
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