"Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, все равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока", - сказал Газизов.
Ранее появилась информация, что Соболев имеет проблемы с коленом, поэтому не смог выйти на поле в матче Лиги Наций Сербия - Россия, который завершился поражением российской команды со счетом 0:5.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний форвард в составе "Спартака" провел 12 матчей и забил 5 мячей.
В ближайшем туре красно-белые на своем поле примут "Динамо". Матч состоится 21 ноября и начнется в 19:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Газизов: тренерский штаб сборной подверг здоровье Соболева серьезной опасности
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с травмой нападающего команда Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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