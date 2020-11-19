Причиной госпитализации вице-президента "Тамбова" Георгия Ярцева стала пневмония, а не коронавирус, сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
- Ярцев действительно госпитализирован, он сейчас в больнице с подозрением на пневмонию. Тест на коронавирус у него отрицательный. Чувствует себя хорошо, общаемся каждый день, - передает слова Худякова Sport24.
"Тамбов" находится на 13 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги - в зоне стыковых матчей. В 14 проведенных играх команда набрала 12 очков. В субботу 21 ноября "Тамбов" проведет выездную встречу 15 тура РПЛ с "Краснодаром".
Причина госпитализации Ярцева - пневмония, тест на коронавирус отрицательный
Вице-президент "Тамбова" Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию, тест на COVID-19 дал отрицательный результат.
Фото: ФК "Спартак"
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