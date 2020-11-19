Причина госпитализации Ярцева - пневмония, тест на коронавирус отрицательный

Вице-президент "Тамбова" Георгий Ярцев госпитализирован с подозрением на пневмонию, тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Фото: ФК "Спартак"