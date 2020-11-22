— Окончательное решение будет принято в понедельник после обследования в Италии. Скорее всего, будет операция, — рассказал Фетисов в интервью ТАСС.
Напомним, 23-летний Соболев вернулся из расположения сборной России с повреждением. Сообщалось, что форвард в Риме обследует мениск и в случае хирургического вмешательства может пропустить до двух месяцев.
"Скорее всего, будет операция". В "Спартаке" прокомментировали состояние Соболева
Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал о состоянии нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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