Орлов ответил, почему "Зенит" лучше "Спартака"

По мнению Орлова, всё дело в количестве выигранных еврокубков.
"Слушайте, у "Зенита" два европейских кубка! Вот все говорят про московский "Спартак"… Да, хорошая команда. Они хорошо играли, но ни разу европейский кубок не выигрывали", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
"Зенит" выиграл Кубок УЕФА сезона 2007/2008, а также Суперкубок УЕФА 2008 года. Высшими достижениями "Спартака" в еврокубковых турнирах являются выходы в полуфинал Кубка европейских чемпионов (1990/1991), Кубка обладателей Кубков УЕФА (1992/1993) и Кубка УЕФА (1997/1998), а также в четвертьфинал Кубка Интертото (2004).