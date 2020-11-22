Баста: не ассоциирую Карпина ни с городом Ростовом, ни с клубом. Взбесило, что приезжий указывает мне место

- Для меня любовь к городу - это не громкие слова. Мне просто хотелось сделать праздник и подарить концерт. Это была моя реакция на агрессию в мою сторону. Я просто не ассоциирую Валеру с городом Ростов-на-Дону и с клубом "Ростов". Очередной тренер клуба "Ростов"/"Ростсельмаш", еще один человек, который поработает в этом клубе, и все. Я никогда в жизни не конфликтовал первым и не был инициатором конфликтов. Меня взбесило, что приезжий человек из Москвы решает мне указать на место в моем родном городе. Мне было обидно и по-человечески горько. Почему мне никто не позвонил, хотя все знают мои телефоны? Просто спросить: "Вась, скажи, а как там будет происходить все?" Здесь нужно как бы понимать, кто есть кто. Если ты тренер, наемный, ты выполняешь свою работу. Мне кажется, Валере нужно отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону, - заявил Баста в эфире телепрограммы "Инсайдеры".
Конфликт между футбольным клубом "Ростов" и рэп-исполнителем Василием Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста, возник из-за проведения его концерта на домашнем стадионе клуба "Ростов Арена" в сентябре 2018 года. Представители "Ростова" были против проведения этого концерта, аргументируя свою позицию тем, что проведение такого мероприятия на футбольном поле неизбежно причинит огромный вред газону. Не исключался даже переезд клуба на другой стадион, если поле будет в абсолютно непригодном для игры состоянии. По согласованию с владельцем стадиона, которым в тот период времени была управляющая компания "Спорт-Ин", концерт все-таки состоялся 29 сентября 2018 года. "Ростов" все же продолжил выступать на "Ростов Арене", хотя качество газона после мероприятия заметно ухудшилось, на поле появились проплешины.
Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко с 2005 года проживает в Москве. В октябре 2019 года Баста стал владельцем футбольного клуба "СКА Ростов-на-Дону", который выступает в группе 1 "Юг" ПФЛ и позиционирует себя историческим соперником ФК "Ростов".
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Фото: tvcenter.ru
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