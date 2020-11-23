Ранее появилась информация, что услуги нигерийца предлагал специалисту советник владельца московской команды Леонида Федуна Франко Камоцци.
"Да, это правда, что Эджуке мог перейти в "Спартак". Франко Камоцци предлагал "Спартаку" много хороших игроков.
В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я все же выбрал Ларссона вместо Эджуке", - приводит слова Кононова Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний нигерийский вингер принял участие в 10-и матчах в составе ЦСКА и забил 2 гола.
Кононов: Эджуке мог перейти в "Спартак", но я выбрал Ларссона
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что нападающий ЦСКА Чидера Эджуке мог пополнить состав красно-белых.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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