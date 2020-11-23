"Соболев успешно прооперирован в Италии по поводу травмы коленного сустава. Ожидаем, что игрок вернется в общую группу в период зимней паузы. Должен быть готов к возобновлению чемпионата", - заявил глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.
23-летний нападающий "Спартака" Александр Соболев вернулся с травмой из расположения сборной России. По итогам медицинского обследования было принято решение провести операцию. Соболев был успешно прооперирован в Риме.
За "Спартак" в этом сезоне Соболев провел 13 матчей, забил шесть мячей и отдал 2 результативных передачи.
Источник: Sport24
В "Спартаке" надеются, что Соболев будет готов к возобновлению чемпионата
В московском "Спартаке" поделились ожиданиями по срокам восстановления нападающего Александра Соболева после операции на колене.
Фото: ФК "Спартак"
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