"На совете директоров "Спартака" постоянно высказывал мнение. Это Андрей Федун. Он не скрывал антипатии к Массимо. Помню, на совете директоров он начал хвалить Курбана Бердыева, и Каррера психанул, начал кричать: "Уберите меня хоть сегодня, берите Бердыева". Леониду Арнольдовичу пришлось успокоить брата. Но это право Андрея Федуна, это даже честно — он откровенно показывал нелюбовь к Массимо", - сказал Трабукки.
Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года. В сезоне 2016/17 итальянский специалист привел красно-белых к чемпионству.
В октябре 2018 года совет директоров "Спартака" объявил об отставке Карреры. В настоящее время 56-летний итальянец возглавляет греческий АЕК.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице.
Источник: РБ-Спорт
"Уберите меня хоть сегодня, берите Бердыева". Брат Федуна не скрывал антипатии к Массимо
Известный агент Марко Трабукки рассказал об отношении Андрея Федуна к бывшему главному тренеру "Спартака" Массимо Карреры.
Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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