По информации источника, защитник "Зенита" Деян Ловрен пропустит не только игру Лиги чемпионов с "Брюгге" из-за перебора желтых карточек, но и матч ближайшего тура РПЛ против тульского "Арсенала". Как сообщается, тест на коронавирус хорватского игрока показал сомнительный результат.
Ранее, сайт Metaratings.ru сообщил, что оба гостевых матча пропустит и Магомед Оздоев. Причина - положительный тест на коронавирус.
В Тулу на матч 16-го тура также не полетят Вендел, Вячеслав Караваев и Данил Круговой. Ярослав Ракицкий пропустит матч из-за дисквалификации.
Игра между тульским "Арсеналом" и "Зенитом" пройдет завтра, 28 ноября. Начало матча в 14:00 мск. Матч Лиги чемпионов против "Брюгге" должен состояться 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Источник: Sport24
Источник: Ловрен и Оздоев пропустят матчи "Зенита" с "Арсеналом" и "Брюгге"
Петербургский "Зенит" испытывает кадровые проблемы перед ближайшими матчами с тульским "Арсеналом" и бельгийским "Брюгге".
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