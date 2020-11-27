"То, что он ушел из "Уфы", явилось основным фактором проблем в клубе. Пропало то нужное давление на команду, на тренерский штаб, пропала та организация, хотя он после себя оставил правильное управление.
Он был нормальным парнем, пока не пошел в "Спартак". Сейчас мы меньше общаемся. Это уже стало противостоянием. Более того, если мы играем со "Спартаком", мне непременно надо выиграть, назло Газизову", - сказал Гончаренко в интервью на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
Виктор Гончаренко возглавлял "Уфу" в период с июня по декабрь 2016 года. В 19-ти матчах под его руководством команда одержала 9 побед, 4 раза сыграла вничью и 6 раз проиграла. Сейчас Гончаренко возглавляет московский ЦСКА.
Шамиль Газизов сейчас занимает пост генерального директора в "Спартаке". В СМИ сообщается, что Газизов зимой может покинуть занимаемую должность в московском клубе.
Гончаренко: Газизов был нормальным парнем, пока не ушел в "Спартак"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о Шамиле Газизове, с которым он работал в "Уфе".
Фото: "СЭ"
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