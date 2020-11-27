Напомним, болельщики московского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
"Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо – безусловно является гомофобией. Гомофобия в футболе остается одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления. Это дискриминация против ЛГБТИК + людей и имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола.
Только дисциплинарный комитет УЕФА принимает решения, на основе своих дисциплинарных правил и обстоятельств каждого дела, мы не участвуем в этом процессе", - цитирует заявление организации источник.
УЕФА предусматривает за подобные инциденты минимальное наказание в виде частичного закрытия стадиона, если один или несколько болельщиков допускают дискриминационное поведение.
Источник: телеграм-канал "ЦВБП-медиа"
Источник: FARE осудил гомофобные выкрики фанатов ЦСКА в адрес Черчесова. Информация передана в УЕФА
В организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) прокомментировали инцидент, произошедший на матче 4-го тура Лиги Европы ЦСКА — "Фейеноорд".
Фото: ПФК ЦСКА
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