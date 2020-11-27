Источник: вопрос отставки Газизова в "Спартаке" не обсуждался

По данным источника, руководство "Спартака" не собирается увольнять из команды генерального директора Шамиля Газизова.
Фото: "Vesti.ru"
Отмечается, что приход в московский "Спартак" Дмитрия Попова на должность спортивного директора Газизова не радует, но едва ли это повод уходить с поста, который он занял несколько месяцев назад.

Также сообщается, что Зарема Салихова пока не решила, будет ли официально входить в состав руководства "Спартака". Такой вопрос на повестке дня действительно есть, но спешки в его решении пока не требуется.

Напомним, ранее появилась информация, что генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов зимой может покинуть свой пост. Одна из причин - возвращение в команду Дмитрия Попова на позицию спортивного директора. В связи с этим полномочия Газизова будут сокращены.

Источник: телеграм-канал "Ложа прессы"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Газизов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус
Пономарев: Черчесов совершенно правильно сказал, что Заболотный хотя бы моменты создает в отличие от Чалова
Экс-администратор "Спартака": сложно сказать, что Газизов дал клубу 3
Газизов остается, Оздоев - за Черчесова, Гончаренко - против Бердыева. Главное за 27 ноября 1
Агент Манджукича: Марио отказался от тех предложений, где не был уверен в том, что его хотят подписать
Шамкин: перед матчем с "Лацио" купил в игре Иммобиле, а затем увидел его на поле перед собой 1
Чистяков рассказал о разнице в тренировках у Карпина и Семака 1
Менеджер Марадоны: Диего запустил себя. Он устал и позволил себе умереть
Пономарев: футболисты могли обидеться на слова Черчесова? Пошли они на фиг! 3
Червиченко: Газизов может вернуться в "Уфу" и стать ее спасителем
"Это большая ошибка "Дженоа" и хорошая сделка "Ростова". Трабукки - о трансфере Шомуродова 1
Умяров: "Ротор" серьезная команда, на нее нужен максимальный настрой 2
Головин пропустит ближайший матч "Монако"
Мурзагулов: вернули бы Газизова в "Уфу", но у него и так нет недостатка в предложениях
Источник: вопрос отставки Газизова в "Спартаке" не обсуждался 3
Источник: FARE осудил гомофобные выкрики фанатов ЦСКА в адрес Черчесова. Информация передана в УЕФА 22
"Ещенко, например, сексом перед игрой не занимается". Ребров - о приметах у футболистов 2
Гончаренко: Газизов был нормальным парнем, пока не ушел в "Спартак" 8
Источник: Ловрен и Оздоев пропустят матчи "Зенита" с "Арсеналом" и "Брюгге" 1
Уткин: можно ли неустойку Газизову отдать Уруновым? 4
Чугайнов: капитанскую повязку Дзюбе нужно вернуть 4
Писарев: у всех российских команд хорошие шансы на выход в плей-офф еврокубков
Гончаренко рассказал, как Васин и Карпов реагируют на критику за свои ошибки
"Горячее говно быстро остывает. Это был тот случай". Гончаренко - об отъезде в Белоруссию 13
Источник: Черышев сдал положительный тест на коронавирус 2
Колосков: у "Локомотива" и ЦСКА хорошие шансы на плей-офф еврокубков
Гончаренко готов отпустить Влашича 11
Гончаренко: хочется выиграть трофей с ЦСКА 2
Оздоев: Черчесов имеет полное право говорить об игроках сборной то, считает необходимым 9
Гончаренко: философия Бердыева повлияла на всю Премьер-лигу 3
Все новости
-