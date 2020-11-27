Отмечается, что приход в московский "Спартак" Дмитрия Попова на должность спортивного директора Газизова не радует, но едва ли это повод уходить с поста, который он занял несколько месяцев назад.
Также сообщается, что Зарема Салихова пока не решила, будет ли официально входить в состав руководства "Спартака". Такой вопрос на повестке дня действительно есть, но спешки в его решении пока не требуется.
Напомним, ранее появилась информация, что генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов зимой может покинуть свой пост. Одна из причин - возвращение в команду Дмитрия Попова на позицию спортивного директора. В связи с этим полномочия Газизова будут сокращены.
Источник: телеграм-канал "Ложа прессы"
Источник: вопрос отставки Газизова в "Спартаке" не обсуждался
По данным источника, руководство "Спартака" не собирается увольнять из команды генерального директора Шамиля Газизова.
Фото: "Vesti.ru"
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