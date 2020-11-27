Московский "Спартак" ведет переговоры с мексиканским "Леоном" о трансфере 25-летнего опорного хавбека из Перу Педро Акино, передают перуанские СМИ.
По данным источника, красно-белые рассчитывают подписать игрока в ходе зимнего трансферного окна.
Опорный полузащитник Педро Акино является игроком сборной Перу, за которую провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. На ЧМ-2018 Акино принял участие во всех трех матчах группового этапа и отметился желтой карточкой.
Источник: ESPN Peru
Источник: "Спартак" ведет переговоры о переходе перуанского опорника Акино
"Спартак" интересуется перуанским опорным полузащитником мексиканского "Леона" Педро Акино.
Фото: Getty Images
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