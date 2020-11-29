Федотов выразил недовольство тем, что в конце первого тайма была показана желтая карточка защитнику "Сочи" Сергею Терехову, которая оказалась для него второй в этой игре.
После свистка на перерыв арбитр встречи показал красную карточку наставнику "Сочи" в подтрибунном помещении.
Источник: телеграм-канал "ЭкСпорт"
Арбитр удалил Федотова в перерыве матча "Урал" - "Сочи"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов был удален в перерыва матча 16 тура РПЛ с "Уралом".
Фото: РИА Новости
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