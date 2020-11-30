"В прямом виде Fan ID, каким он был на чемпионате мира-2018, – нет. Контроль за допуском на стадионы – очень важный элемент организации соревнований, безопасности. Думаю, что со следующего сезона эта система будет введена только в футболе", - сказал Матыцин.
Напомним, что система FAN ID была использована на чемпионате мира-2018 в России. Паспорт болельщика являлся обязательным документом для допуска на стадион в дни матчей ЧМ-2018.
Ранее была информация, что паспорт болельщика можно будет получить на сайте госуслуг.
Источник: Р-Спорт
Паспорт болельщика введут со следующего сезона
Министр спорта РФ Олг Матыцин рассказал о паспорте болельщика в футболе.
Фото: РИА Новости
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