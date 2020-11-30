"Если Ларссон и дальше будет продолжать так "нырять" в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников "Спартака" вряд ли станут ставить 11-метровые...
На мой взгляд, просто судьи перестанут назначать 11-метровые в пользу "Спартака", если Понсе и Ларссон продолжат так играть", - сказал Хачатурянц.
В текущем сезоне РПЛ красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем туре команда Доменико Тедеско сыграет с "Тамбовом" 5 декабря.
Источник: "СЭ"
Хачатурянц: если Ларссон будет продолжать так "нырять" - судьи перестанут назначать пенальти в пользу "Спартака"
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал действия игроков "Спартака" Джорждана Ларссона и Эсекиэля Понсе в матча 16 тура РПЛ с "Ротором".
Фото: РПЛ
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