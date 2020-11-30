"Ребята настроены на бойкот матча со "Спартаком" очень серьезно. Руководство региона на связь пока так и не вышло. Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно", - сказал Худяков.
Напомним, что игроки "Тамбова" не получали зарплату за несколько последних месяцев. Ранее руководство области обещало уладить вопрос с финансированием клуба, однако вопрос пока не решен.
Матч "Спартак" - "Тамбов" запланирован на 5 декабря. Начало - в 16:30 мск.
В текущем сезоне РПЛ "Тамбов" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Источник: "Чемпионат"
Спортдиректор "Тамбова": игроки очень серьезно настроены на бойкот матча со "Спартаком"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о намерениях игроков не выходить на поединок 17-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
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