"Ребята настроены очень серьёзно. У нас пока нет решения относительно того, будет ли матч со "Спартаком" или нет. Но мы постараемся найти какой-то компромисс.
Перед началом сезона были достигнуты договорённости с местными властями о финансировании, но на сегодняшний день эти обещания не выполняются, клуб не получил ни одного рубля", - заявила Коновалова в эфире программы "8-16" на канале "Матч Премьер".
Напомним, раннее появилась информация, что из-за финансовых проблем в "Тамбове", игроки этой команды готовы бойкотировать матч 17-го тура против "Спартака".
"Тамбов" в матче 16-го тура РПЛ крупно уступил "Уфе" на выезде со счетом 0:4. После этого результата тамбовчане остались на 14-м месте, в зоне переходных матчей, имея в своем активе 12 очков. Отставание от спасительного 12-го места составляет 6 очков, а от зоны вылета отрыв в 2 очка.
Матч против московского "Спартака" должен состояться 5 декабря на "Открытие Арене". Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Гендиректор "Тамбова": у нас нет четкого решения относительно того, состоится ли матч со "Спартаком"
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала новости о возможном бойкоте игроками команды матча против "Спартака".
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!