Напомним, что часть футболистов "волков" намерена бойкотировать игру с красно-белыми из-за долгов по зарплате.
"Команда точно выйдет на матч. В каком составе — непонятно. Мы ждем, что с нами на связь выйдут руководители региона. Если власти не выйдут на связь, то те ребята, которые в команде еще с прошлого сезона, на матч со "Спартаком" не выйдут", - цитирует функционера Sport24.
Матч "Спартак" - "Тамбов" пройдет 5 декабря на "Открытие Арене" и начнется в 16:30 по Москве. Главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев.
Худяков: если власти не выйдут на связь, то игроки, что в "Тамбове" с прошлого сезона, в матче со "Спартаком" не сыграют
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, в каком составе команда выйдет на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака".
Фото: ФК "Тамбов"
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