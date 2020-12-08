Напомним, что до московского клуба функционер занимал аналогичный пост в "Уфе".
"Не исключаю возвращения Шамиля в "Уфу". Я так понимаю, что предложений у него много. Я не знаю, по каким причинам он уходит. Пока мы работали в разных командах, мы почти не общались. Я бы таким менеджером был доволен как руководитель клуба.
Для меня это загадочный жест, как и многое другое, что происходит в "Спартаке", - цитирует Мурзагулова Sport24.
Газизов проработал в "Спартаке" 5 месяцев. По информации СМИ, во многом его отставка связана с назначением на должность спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.
По итогам 17-и туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" делит первую строчку турнирной таблицы с петербургским "Зенитом", набрав 35 очков.
Председатель совета директоров "Уфы": не исключаю возвращения Газизова
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался об отставке Шамиля Газизова с должности генерального директора "Спартака".
Фото: ФК "Уфа"
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