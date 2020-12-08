"Спартак" удалил из "твиттера" мем, посвященный уходу Газизова
Пресс-служба "Спартака" удалила из "твиттера" гифку, которая анонсировала уход Шамиля Газизова из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, что красно-белые за несколько минут до официального объявления отставки Газизова выложили мем из мультсериала "Симпсоны". Этот поступок московского клуба был подвержен критике со стороны журналистов и болельщиков.
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